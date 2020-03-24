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На Украину надвигается арктический циклон: Синоптики предупреждают о существенном снижении температур

фото - из открытых источников

Кроме того, в ряде областей страны ожидаются сильные ветры, а в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность

На Украину надвигается арктический циклон, в связи с этим синоптики прогнозируют уже сегодня ощутимое снижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что в течение 24-25 марта в Украине сохранится холодная, без осадков погода.

"В южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - добавляется в сообщении.

Также стоит отметить, что 24 марта у высокогорье восточной части Закарпатской, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее синоптик Наталья Диденко дала свой прогноз погоды на 24 марта, подчеркнув, что в Украине будет преобладать солнечная погода.

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