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"На украинском, пожалуйста": В стране вступила в силу статья языкового закона относительно сферы услуг

С 16 января в сфере услуг будут общаться исключительно на украинском языке Фото из открытых источников

Нарушителей законодательства ждут штрафы

В Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона об обслуживании клиентов на украинском языке в сфере услуг. Об этом стало известно из Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно статье, отныне все предприятия и организации, в частности, аптеки, кафе, магазины, АЗС и интернет-магазины должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке.

Касается это и продавцов, которые должны информировать о товарах, услугах только на украинском.

При этом добавляется, что использовать другой язык на работе можно лишь в случае, когда клиент сам об этом попросил.

В случае нарушения языкового закона на сотрудников сферы услуг будут налагаться штрафы.

В июле 2021 года планируется переход на государственный язык всех культурных и развлекательных мероприятий, художественных выставок, туристического обслуживания. Украинское слово станет популярнее среди национальных печатных изданий, сайтов СМИ, компаний, органов власти, государственных и коммунальных учреждений уже с 2022 года.

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Ранее сообщалось, что 16 июля 2019 года вступил в силу соответствующий закон. Документ Верховная Рада приняла еще 25 апреля.

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