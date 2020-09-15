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На украинско-белорусской границе хасиды не оставляют попыток попасть в Умань, сотни людей скопились между КПП

Фото из открытых источников

В ГПСУ пригрозили ответственностью

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с хасидами в пункте пропуска "Новые Яриловичи" и призвал их соблюдать законы Украины, но те все равно пытаются попасть в страну, передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Каждое государство имеет свои законы - и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы. Подчеркиваю недопущение нарушения границы, ведь за это каждый будет нести ответственность", - сказал Дейнеко.

Как отмечается, с обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничения въезда иностранцев до 28 сентября – и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

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Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения об ограничении въезда иностранцев, введенных с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным, пограничники перенаправляют транспортные средства на другие пункты пропуска.

На границе с Беларусью находятся резервы пограничной службы, организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время совещания в пункте пропуска Дейнеко обсудил с руководителями подразделений правоохранительных органов вопросы взаимодействия. Речь шла о совместных действиях по недопущению провокаций и пресечению попыток незаконного проникновения в Украину групп иностранцев.

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Ранее сообщалось, что Госпогранслужба пригрозила ответственностью хасидам, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси.

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