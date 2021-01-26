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На трассе Киев - Чоп ограничили движение грузовиков из-за снегопада

Фото из открытых источников

На дороге наблюдается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с

В Ровенской области на трассе Киев - Чоп было временно ограничено движение крупногабаритного транспорта из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве предупредили, что на дороге наблюдается мокрый снег и порывы ветра до 20 м/с.

"По состоянию на 10:30 26 января в результате осложнения погодных условий на участке трассы Киев - Чоп наблюдается незначительное осложнение движения (замедлено движение малогабаритного транспорта и автобусов)", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает снегоуборочная техника.

К слову, в ГСЧС предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Напомним, сегодня, 26 января, в Украине будут наблюдаться снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -2 градусов.

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