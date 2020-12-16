На Тернопольщине кукурузное зернышко стало причиной смерти годовалой девочки
Родственники ребенка обвиняют врачей в халатности
На Тернопольщине годовалая девочка проглотила кукурузное зернышко, то застряло у нее в горле и впоследствии стало причиной смерти. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, ребенок играл дома мешочком и случайно проглотил зернышко кукурузы, которое было в нем. Кукурузинка застряла в глотке и не давала малышке возможности свободно дышать. Мама и тетя девочки сразу повезли ее в ближайшее медицинское учреждение, но, по их словам, должного обслуживания там не получили.
"Нас приняли в травмпункт. Оказывали первую медицинскую помощь ребенку травматолог и гинеколог", - заявила тетя девочки.
Лишь потом на осмотр к девочке пришел врач необходимого направления. После вердикта педиатра, медики планировали доставить пациентку в областную больницу в Тернополь и начали подготовку кареты скорой. Однако, по их словам, мать "самовольно покинула больницу".
Позже девочку таки поместили в реанимационное отделение, однако спасти ее не смогли. Кукурузное зернышко окончательно перекрыло дыхательные пути.
Врачи уверяют, что их вины в смерти девочки нет, поскольку мать сама отказалась от оказания помощи специалистами.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Запорожской области умер ребенок. 5-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм.