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На Тернопольщине кукурузное зернышко стало причиной смерти годовалой девочки

На Тернопольщине ребенок подавился зернышком и не смог дышать Фото из открытых источников

Родственники ребенка обвиняют врачей в халатности

На Тернопольщине годовалая девочка проглотила кукурузное зернышко, то застряло у нее в горле и впоследствии стало причиной смерти. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, ребенок играл дома мешочком и случайно проглотил зернышко кукурузы, которое было в нем. Кукурузинка застряла в глотке и не давала малышке возможности свободно дышать. Мама и тетя девочки сразу повезли ее в ближайшее медицинское учреждение, но, по их словам, должного обслуживания там не получили.

"Нас приняли в травмпункт. Оказывали первую медицинскую помощь ребенку травматолог и гинеколог", - заявила тетя девочки.

Лишь потом на осмотр к девочке пришел врач необходимого направления. После вердикта педиатра, медики планировали доставить пациентку в областную больницу в Тернополь и начали подготовку кареты скорой. Однако, по их словам, мать "самовольно покинула больницу".

Позже девочку таки поместили в реанимационное отделение, однако спасти ее не смогли. Кукурузное зернышко окончательно перекрыло дыхательные пути.

Врачи уверяют, что их вины в смерти девочки нет, поскольку мать сама отказалась от оказания помощи специалистами.

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