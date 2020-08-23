На телеканале ZIK пройдет премьера фильма Оксаны Марченко "Я буду танцевать"

Оксана Марченко Фото из открытых источников

В воскресенье, 23 августа, в 19:00 на телеканале "ZIK" впервые покажут фильм "Я буду танцевать", который выпустила известная телеведущая Оксана Марченко.

Картину за неделю просмотрели больше миллиона пользователей YouTube. В фильме "Я буду танцевать" Марченко показала собственную историю о том, что до проекта она никогда не занималась танцами, и поделится секретом, как за очень короткий срок "с нуля" ей удалось освоить разные танцевальные стили и чего ей это стоило.

Присоединяйтесь к просмотру 23 августа, в 19:00!