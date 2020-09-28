На телеканале "112 Украина" сегодня продолжит работу международный медиапроект "ЛЮДИ"

из открытых источников

На телеканале "112 Украина" сегодня в 15:30 продолжит работу международный медиапроект "ЛЮДИ".

Участники программы легендарный Сева Новгородцев, культурный обозреватель Алексей Ананов, Светлана Крюкова - заместитель главного редактора Страна.UA, Юрий Молчанов – культуролог, продюсер, рок музыкант Олег Карамазов.

В программе состоится обозрение произошедшего в мире за неделю. Конечно же главной темой станет обсуждение прошедшего на Донбассе международного гражданского форума "ЛЮДИ МИРА", трансляцию которого можно посмотреть на ютуб Канале Форума: "ЛЮДИ МИРУ".

Форум на Донбассе, который состоялся по инициативе Украинской Православной Церкви, стал собранием гражданских сил, показал, что мир на Донбассе и его восстановление, уже становится темой граждан Украины и гражданского общества в целом, в том числе международного, а не только политиков и политических сил.

Собрать людей, жизненным целеполаганием которых есть мирная жизнь, а не экономическое и политическое паразитирование на войне – цель и задача международного гражданского Форума "ЛЮДИ МИРА".

В программе примут участие гости из за рубежа - Олег Ясинский, уроженец Киева, журналист-международник с 1994 года постоянно проживающий в Сантьяго, Чили, главный редактор издания Страна Игорь Гужва.

Участники программы рассмотрят основные тезисы Обращения участников Форума к президенту Украины, лидерам Нормандской четверки, ко всем веткам украинской власти, гражданскому обществу. Это Обращение - предложение конструктивного сотрудничества гражданского общества и власти, в деле окончания войны и возрождения Донбасса - как обязательного условия возрождения всей Украины!