На станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины. Фото

Тем временем, говорят, что в Антарктике в целом неожиданно возросло количество императорских пингвинов

На станцию к украинским полярникам пришли пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Помните, как в конце мая мы писали о последнем пингвине, который покинул нашу станцию "Академик Вернадский" и поплыл в теплые края? Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого времени года (а напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, соответствует началу февраля у нас) вернулись", – отметили ученые.

На станцию к украинским полярникам пришли пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

Они объяснили, что это пингвины дженту или субантарктичні, которые являются типичными обитателями острову Галиндез во все сезоны, кроме зимы.

По словам биолога 25-й Украинской антарктической экспедиции Александра Салганського, обычно, массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).

На станцию к украинским полярникам пришли пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой – высота снежного покрова 46 см (для сравнения – два года назад в аналогичный период эта цифра была втрое больше – 151 см, в 2019 – 130 см).

Ученые рассказали, что днем снег тает, дневная температура на станции 5 августа достигала плюс 2,3 градуса, а 6 августа – плюс 4,1 градуса.

На станцию к украинским полярникам пришли пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

К слову, в то же время появилась информация, что в Антарктике неожиданно возросло количество императорских пингвинов. По сообщению BBC многочисленные колонны животных зафиксировали спутники.

Фото из открытых источников

По подсчетам ученых, это означает рост популяции императорских пингвинов на 5-10%. Сейчас их численность оценивается в 278,5 тысяч репродуктивных пар.