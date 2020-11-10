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На стадионе "Арена Львов" могут развернуть госпитали для пациентов с COVID-19

Стадион "Арена Львов" Фото из открытых источников

Также во Львовской области к борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов и интернов

Во Львовской области мобильный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом COVID-19 могут создать на стадионе "Арена Львов". Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает Укринформ

Как отмечается, госпиталь могут создать, если все койки в медицинских заведениях Львовской области будут заполнены больными коронавирусом. 

"Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем, как возможность спроткомплексы и "Арену Львов", - отметил Чемерис.

Кроме этого, рассматривают вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с пациентами с COVID-19. Такое возможно при условии, что эпидемиологическая ситуация в области ухудшится. 

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По предварительной информации, сейчас общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что больницы ведомственных служб являются потенциально резервом коек, которые могут разворачивать в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и заполненности медучреждений пациентами с COVID-19.

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