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На следующей неделе у украинцев массово будут проверять документы и вещи: В полиции рассказали причины

Фото из открытых источников

Мероприятия связанные с празднованием Дня защитника Украины

Полиция предупреждает о превентивных мерах, которые она может применять для недопущения провокаций во время проведения массовых мероприятий ко Дню защитника Украины 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД со ссылкой на слова заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

"Для недопущения провокаций и обеспечение правопорядка во время массовых акции по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА будут использоваться, в том числе, превентивные полицейские меры", - сообщают в МВД.

В частности, по словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, для недопущения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут проверять документы и осматривать вещи граждан.

"При необходимости-ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - добавил Фацевич.

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Ранее сообщалось, что с понедельника, 12 октября, весь личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим работы в связи с грядущими местными выборами.

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