На следующей неделе области получат препарат для лечения COVID-19, - Минздрав

"Ремдесивир" для лечения COVID-19 будут закупать централизованно Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения на следующей неделе получит 18 тысяч доз "Ремдесивіру"

До конца следующей недели в области отправят препарат "Ремдесивір", который используют при лечении коронавирус. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как уточнил министр, государство закупает "Ремдесивир" для 28 тысяч пациентов.

Кроме того, по словам Степанова, правительство выделило дополнительные средства для закупки вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции для медиков, работников образования, полицейских, военнослужащих Нацгвардии и пограничников.

"Общее количество доз, которое мы закупаем 1 миллион 410 тысяч. Сейчас закупка идет через международную организацию, которая выходит на рынок. У нас уже есть подтверждение около 100 тысяч доз, еще ждем 160 тысяч доз. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли вакцинировать группы риска", - сказал глава Минздрава.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения коронавируса и исключило два препарата – "Лопинавир" и "Ритонавир".

Перед этим Минздрав утвердило "Дексаметазон" для лечения COVID-19. Этот препарат используют с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака.