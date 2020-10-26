На родителей детей-интервьюеров составят админпротоколы, – координатор "опросника Зеленского"
По словам координатора, родители оставляли своих детей проводить опрос вместо них
На родителей детей, проводивших опрос от президента Владимира Зеленского, будут составлены админпротоколы. Об этом заявил координатор проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в Фейсбук.
По словам координатора, детей, которых замечали за проведением опроса, оставляли их же родители. "Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай, и несколько неподтвержденных, информация сейчас проверяется", – говорится в сообщении.
В то же время Гагарин добавил, что на родителей детей будет составлен админпротокол, ведь такой поступок со стороны взрослых – безответственный.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", позже на брифинге Гагарин заявил, что подбором интервьюеров занималась социологическая компания, которая именно так объяснила участие детей в проведении опроса. "Объяснение было такое, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и, если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", – высказался Гагарин.
Напомним, сегодня, 25 октября, в разных регионах Украины были замечены случаи проведения опроса от президента несовершеннолетними. В частности, днем такие инциденты зафиксировали на фото в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве.