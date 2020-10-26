На родителей детей-интервьюеров составят админпротоколы, – координатор "опросника Зеленского"

По словам координатора, родители оставляли своих детей проводить опрос вместо них

Дети-интервьюеры Фото из открытых источников

На родителей детей, проводивших опрос от президента Владимира Зеленского, будут составлены админпротоколы. Об этом заявил координатор проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин в Фейсбук.

По словам координатора, детей, которых замечали за проведением опроса, оставляли их же родители. "Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтвержденный случай, и несколько неподтвержденных, информация сейчас проверяется", – говорится в сообщении.

В то же время Гагарин добавил, что на родителей детей будет составлен админпротокол, ведь такой поступок со стороны взрослых – безответственный.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", позже на брифинге Гагарин заявил, что подбором интервьюеров занималась социологическая компания, которая именно так объяснила участие детей в проведении опроса. "Объяснение было такое, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и, если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", – высказался Гагарин.

Напомним, сегодня, 25 октября, в разных регионах Украины были замечены случаи проведения опроса от президента несовершеннолетними. В частности, днем такие инциденты зафиксировали на фото в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве.