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На реконструкции аэропорта "Борисполь" пытались украсть 37 млн грн

Предполагается, что компания-подрядчик подделывала документы, чтобы присвоить деньги

Изъятые деньги компании Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители разоблачили схему хищения средств на реконструкции аэропорта "Борисполь" из-за злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что одно из столичных предприятий стало победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Однако, компания-подрядчик фальсифицировала бухгалтерские документы. В них говорилось, что фирма заключила договора субподряда с предприятиями, но на самом деле эти работы не выполнялись и документи были фиктивными. По словам правоохранителей, такие махинации позволили обналичить почти 37 млн грн.

Во время обыска в офисе компании следователи изъяли компьютеры, документы, подтверждающие проведение несуществующих финансовых операций, печати, а также наличные в сумме свыше 1,5 млн грн и 60 тыс. долларов США. Сейчас известно, что открыто уголовное производство по статьям о присвоении и растрату имущества, злоупотребление служебным положением и уклонение от уплаты налогов.

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Напомним, вчера, 23 июля, прошли обыски на предприятии "Укравтодора" в Днепре. Известно, что следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно противоправного поглощения и доведения до банкротства днепропетровской компании.

 

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