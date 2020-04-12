На расстоянии 4 метра и на подошвах обуви: Ученые обнаружили новые пути передачи COVID-19

SARS-CoV-2 ВВС

Ученые установили, что на подошве обуви также может быть вирус

Коронавирус SARS-CoV-2 может перемещаться в воздухе на расстояние до четырех метров, а также остается на подошвах обуви. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC).

Как отмечается, больной коронавирусом может заражать других со значительно большей дистанции, чем это было установлено ранее.

"Характеристики распределения аэрозоля ... указывают на то, что расстояние передачи COVID-19 может быть 4 метра", - говорится в исследовании.

Кроме этого, ученые установили, что вирус может также оставаться на подошвах обуви. В частности, для исследования ученые использовали образцы обуви, взятые из больницы в Ухане

"Половина образцов с подошвы обуви медицинского персонала показала положительный результат. Поэтому подошва обуви медицинского персонала может функционировать как носитель", - говорится в материале.

Напомним, недавно ученые из Гонконга исследовали, что коронавирус SARS-CoV-2 может существовать на поверхностях медицинских масок до семи дней, что является самым длинным сроком "живучести" этого вируса с ранее исследованных поверхностей.