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На пробном ВНО можно будет выбрать только один предмет, - Минобразования

Регистрация на пробное ВНО-2021 начнется уже 5 января

 Фото из открытых источников

Регистрация на пробное ВНО продлится с 5 по 19 января, а состоится оно 10 апреля

Участники пробного внешнего независимого оценивания в следующем году могут выбрать для тестирования только один предмет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать лишь один предмет для прохождения пробного ВНО", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоятся в один день, 10 апреля 2021 года.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы на информационных страницах 16 апреля.

К слову, стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

"Участники пробного ВНО-2021 смогут скачать тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов", - добавили в МОН.

Новости по теме: В УЦОКО рассказали, когда начнется регистрация на пробное ВНО и от чего будет зависеть стоимость

Ранее сообщалось, что в Украине со следующего года поступающие с нарушением зрения смогут сдать ВНО с использованием заданий, которые будут напечатаны шрифтом Брайля. 

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