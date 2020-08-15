На полтавском стадионе "Ворскла" полгода прятали 25 медицинских автомобилей

Стадион " Ворскла" Фото из открытых источников

В Полтаве на стадионе "Ворскла" полгода прятали 25 медицинских автомобилей. Этот инцидент председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов объяснил так: "Автомобили были поставлены, но Всемирный банк, учитывая то, что за них не рассчитались… мы не имели правоустанавливающих, соответственно, документов на них, и, соответственно, не имели права принимать их в эксплуатацию и принимать их на регистрацию. Об этом сообщает "112 Украина".

Однако журналисты ютьюб-канала "Свободный" сомневаются именно в этой причине. На закупку карет скорой помощи в нескольких областях, включая Полтавскую, выделили 1 млрд 80 млн грн. Проект должен улучшить качество медицинского автопарка, впрочем, облздраву вроде закупили авто, проигнорировав специально созданные документы в министерстве.

"Привезли из-за границы грузовые бусы. Вдумайтесь: грузовые бусы. И по месту начали их варить, пилить, подбивать, типа они не грузовые. И продали их областям, нам с вами, под видом специализированных медмашин. Мало того, что они привезли грузовые бусы нам, они подделали гарантийные документы… и это мы не говорим о внутреннем оборудовании, начинке, которая не соответствует требованиям", – сообщил ведущий канала "Свободный" Владислав Сидоренко.

К тому же, говорит Сидоренко, одни и те же машины продавали нескольким областям одновременно. По данным расследования канала "Свободный", из 1 млрд грн, реализованного в прошлом году, нечистые на руку работники облздрава украли 200 млн грн, где судьба Полтавской области составила 25 млн. Именно поэтому и прятали эти скорые, считают журналисты. А стадион "Ворскла" также выбрали не случайно - один из его руководителей является сыном главы полтавского облздрава.