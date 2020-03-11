На Полтавщине разоблачили факт хищения более 1 миллиона гривен бюджетных средств на ремонте лицея

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Сейчас продолжается досудебное расследование

В Украине разоблачили факт разворовывания государственных денег, предназначенных для выполнения ремонтно-строительных работ в одном из учебных заведений Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подрядчик искусственно завысил стоимость строительных материалов и выполненных работ, что привело к убыткам государству на свыше 1 миллион гривен.

“Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили сведения относительно фактических затрат подрядных предприятий и иную финансовую документацию с доказательствами проведения сделки”, - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи с’выясняют все обстоятельства правонарушения, решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Напомним, ранее Глава СБУ Иван Баканов во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что начиная с лета прошлого года Служба безопасности Украины сохранила для страны более 25,7 млрд грн.