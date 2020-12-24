На полигоне Херсонщины ракетчики готовятся к нанесению ракетных ударов системой "Смерч". Видео

РСЗО "Смерч" Фото из открытых источников

Занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач по назначению проводятся еженедельно днем и ночью

В Херсонской области ракетные подразделения проверяют на готовность к выполнению задач по назначению с использованием ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на одном из полигонов воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника. В частности, военнослужащие осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, провели развертывание, а также выполнили мероприятия по подготовке к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

"В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно совершила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целям, — отметил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно днем и ночью. По словам Наева, личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат.

Напомним, ранее в Одесской области украинские военные провели испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", которые способны поражать различные корабли.