На орбиту Земли вышел грузовой космический корабль Cargo Dragon, который SpaceX отправила на МКС

Cargo Dragon SpaceX

Коисмичное судно должно состыковаться с МКС 7 декабря

Американская компания SpaceX отправила на МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX в Twitter.

Отмечается, что запуск космического судна был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 по киевскому времени) на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида.

Уже через 8 минут 39 секунд после старта многократная первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая была расположена в 623 км от космодрома.

Чуть позже, через 10 минут после старта произошло отделение второй ступени Falcon 9. Грузовой космический корабль Dragon Cargo вышел на орбиту Земли и начал самостоятельный полет. Также на нем начали работать солнечные батареи.

Как известно, это первый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2, который может доставлять на МКС на 20% больше груза за своего предшественника. Кроме того, судно способно автономно стыковаться со станцией без помощи захвата манипулятором.

Судно должно доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 7 декабря.

Напомним, недавно ракета-носитель Falcon - 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink. Интернет-спутники были выведены на орбиту через 14 минут 46 секунд после старта.