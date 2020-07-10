На одной из баз отдыха на Арабатской стрелке обнаружили COVID-19, 165 человек на самоизоляции

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Коронавирус обнаружили во время планового тестирования персонала

В Геническом районе Херсонской области обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19 у сотрудника одной из баз отдыха. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Согласно сообщению, первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали в с. Стрелковое у 26-летнего мужчины.

"Его выявлено по результатам планового ПЦР-тестирование обслуживающего персонала учреждений, предоставляющих услуги по размещению в курортных районах области. Такие меры реализуются во исполнение протокола заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС №39 от 30 июня 2020. Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса не обнаружено, его состояние удовлетворительное", - рассказали в ОГА.

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Как отмечается, на момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.

Сейчас на месте работают медики, которые осуществляют забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.

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Напомним, по состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине лабораторно подтверждены 52 043 случаи коронавирусной инфекции.