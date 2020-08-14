На одном из курортов Азовского моря зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

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Сейчас всех больных госпитализировали в больницу

На побережье Азовского моря, в курортном городе Бердянск, обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"13.08.2020 в г. Бердянске зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией с пищевым путем передачи", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате инцидента пострадали пять взрослых человек. Сейчас все больные госпитализированы, им установлен диагноз острая кишечная инфекция средней степени тяжести.

Сейчас продолжается эпидрасследование, специалисты устанавливают причины заболевания, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, недавно в Одесской области подтвердили инфицирование сибирской язвой у мужчины, который занимался продажей животных.