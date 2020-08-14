live
Новости » События Читати новину українською

На одном из курортов Азовского моря зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

Фото из открытых источников

Сейчас всех больных госпитализировали в больницу

На побережье Азовского моря, в курортном городе Бердянск, обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины. 

"13.08.2020 в г. Бердянске зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией с пищевым путем передачи", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Киеве больная бешенством кошка покусала мужчину

Как отмечается, в результате инцидента пострадали пять взрослых человек. Сейчас все больные госпитализированы, им установлен диагноз острая кишечная инфекция средней степени тяжести.

Сейчас продолжается эпидрасследование, специалисты устанавливают причины заболевания, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Новости по теме: В элитной Конча-Заспе объявили карантин из-за бешенства

Напомним, недавно в Одесской области подтвердили инфицирование сибирской язвой у мужчины, который занимался продажей животных. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


Loading...

программы канала ZIK

Притеснения свободы слова в Украине. Местные выборы. Когда поднимут Delfi? / Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Кадровый голод. Выборы без Донбасса. Свобода слова в Украине | Ток-шоу
Обновленные зоны карантина. Новый Год хасидов в Умани состоится несмотря на карантин | Новости | 12.08.20
Константин Грищенко | Ток-шоу
Звезды во власти. Политическая игра Богдана? Кадровый голод | Ток-шоу