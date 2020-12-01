На обратной стороне Солнца произошел самый мощный взрыв за три последних года, - астрономы

Мощный взрыв произошел 29 ноября. Если его активность сохранится, то центр вспышки окажется на линии Солнце-Земля 6-7 декабря

Ученые заявляют о мощном взрыве на обратной стороне Солнца, сильнейшем за последние три года. Не исключено, что речь идет о вспышке высшего класса X, передает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



"Самая мощная вспышка за последние три года произошла на Солнце 29 ноября 2020 года, около 16 часов по московскому времени (15:00 по киевскому, - ред.). По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Последний раз вспышка подобной силы на Солнце фиксировалась осенью 2017 года", - отметили в лаборатории.

В то же время лаборатория зафиксировала в целом самый мощный всплеск солнечной активности за 3 года - за первую декаду ноября произошло больше вспышек, чем за весь 2020 год.

Возможно, что реальная мощность вспышки была ещё выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю.

Вместе с тем вращение Солнца приводит к тому, что центры взрыва на звезде перемещаются слева направо. По этой причине активный центр, который произвёл данную вспышку, уже в течение суток появится в поле зрения Земли.

Через неделю, 6-7 декабря, он окажется точно на линии Солнце-Земля. Однако трудно предсказать, сохранится ли до этого времени вспышечная активность Солнца.

Напомним, ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщила, что со 2 по 4 декабря Землю накроет сильной магнитной бурей.