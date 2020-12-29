На неподконтрольном Донбассе пропали без вести 258 украинцев, – Денисова

Украинская сторона не имеет никакой информации об этих лицах

На неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса пропали без вести 258 граждан Украины. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, сейчас в ОРДЛО в неволе незаконно удерживают 251 украинца, это подтверждение произошло через центр освобождения пленных СБУ. Среди них – 34 военных, а все остальные – гражданские граждане и добробаты. Однако, еще более двух сотен граждан считаются пропавшими без вести, и никакой информации об этих людях украинская сторона не имеет.

"Эта цифра нами подтверждена, в частности, подтверждена СБУ через обращения граждан, через подтверждение свидетелей, через подтверждение свидетелей тех, которые вернулись из плена. Но у нас еще 258 пропавших без вести, и поэтому мы не знаем, живы ли они, их надо искать", – заявила омбудсмен.

Напомним, недавно Людмила Денисова сообщила, что по состоянию на конец декабря на Донбассе незаконно удерживают 251 гражданина Украины, а российская сторона заблокировала процесс обмена политзаключенных.