На нарушение карантина на Пасху будет жесткая реакция, – Антон Геращенко

Антон Геращенко Фото - скриншот

"Здоровье людей – это высшая ценность нашего государства"

На нарушения карантинных ограничений на Пасхальные праздники в МВД обещают жестко реагировать.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Если будут нарушения карантина в Пасхальное воскресенье, я уверен, что будет жесткая реакция. Мы предупредили представителей всех религиозных конфессий, что здоровье человека – это наивысшая ценность нашего государства, что нельзя рисковать благодаря каким-то другим вопросам", – заявил Антон Геращенко.

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Заместитель министра внутренних дел объяснил, почему Кабинет министров Украины не мог своим решением закрыть церкви, как сделал это с бизнесом, в частности.

"Церковь – это не бизнес, и закрытие религиозных общин может быть только по решению суда и только в случаях, когда это угрожает жизни и здоровью человека. Решений суда таких пока нет, и это такой очень чувствительный вопрос религиозный. Еще раз хочу сказать: мы проводим работу пока с религиозными иерархами и призываем их очень упорно для того, чтобы они не нарушали правила карантина", – заявил Антон Геращенко.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что около 80% людей в Украине переболеют коронавирусом в легких формах.

Как известно, в Кабинете министров разворачивается острая дискуссия относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мероприятий из-за коронавируса COVID-19 после 24 апреля.