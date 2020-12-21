На Марсе нашли кратер со льдом, похожий на ангела
Кратер находится в южной полярной области планеты
Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства Mars Express зафиксировала на поверхности Марса изображение, напоминающее фигуру ангела. Об этом говорится на сайте агентства.
Необычное изображение, напоминающее рождественского ангела, находится в южной полярной области планеты.
Южный полюс Марса обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических километров. Из них чуть более 12% составляет водяной лед, а все остальные - "сухой" (твердый углекислый газ), который замерзает из атмосферы зимой и сублимируется (то есть превращается из твердого вещества в газ) в теплое время года.
Необычное изображение появилось после того, как растаял лед, сформировавшись за счет сублимации льда, эрозии горных пород и падения метеорита.
Ученые из Соединенных Штатов считают, что развитие жизни на Марсе может происходить глубоко внутри планеты.