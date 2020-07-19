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На курорте в Николаевской области произошла вспышка коронавируса

Пляж в Рыбаковке Фото из открытых источников

Медики отметили, что поселок нужно было закрывать еще в начале этой недели

В курортном поселке Рыбаковка Николаевской области зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявила главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова, сообщает местное издание "НикВести". 

Как отмечается, болезнь обнаружили в одном из кафе курорта. По данным медиков, сейчас в Рыбаковке много положительных случаев коронавируса, кроме этого, там большое количество контактных лиц. 

Так, по состоянию на вечер 18 июля в инфекционной больнице находились четыре пациента с коронавирусом, одного из них перевели в реанимационное отделение.  

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По словам главного врача Светланы Федоровой, лабораторный центр знает об этом инциденте. Кроме этого, о ситуации в поселке был проинформирован заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли. Медик отметила, что населенный пункт нужно было закрывать еще несколько дней назад. 

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Напомним, недавно вспышку коронавирусной болезни обнаружили в одесском детском доме "Перлинка". Там болезнь подтвердили минимум у двух работников заведения и 15 воспитанников.

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