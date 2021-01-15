На КПВВ "Новотроицкое" начали бесплатно тестировать на антиген

По состоянию на 13:00 тест сдали девять человек

"Сегодня КПВВ "Новотроицкое" работает с 8:00. На 13:00 девять человек выразили желание пройти быстрые антигенные тесты", - сказал Педенко.

Он добавил, что каждый, кто пересекает линию разграничения, обязан установить мобильное приложение "Вдома". Снятие контроля в электронном сервисе возможно или после 14 дней самоизоляции, или в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2.

По словам Педенко, если результат будет положительный, то информация будет передана к врачам на той территории, куда направлялся этот человек, далее будет предложено эпидрасследование, обследования и лечения больного.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области для проведения тестирований на определение антигена коронавируса на двух КПВВ," Каланчак "и" Чонгар", на админгранице с ВОТ АР Крым выделили по 500 тест-систем.