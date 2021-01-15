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На КПВВ "Новотроицкое" начали бесплатно тестировать на антиген

КПВВ "Новотроицкое" Укринформ

По состоянию на 13:00 тест сдали девять человек

На контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" начали делать тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2 бесплатно. Его сдали первые 9 человек, прибывшие с временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга, передает "Укринформ".

"Сегодня КПВВ "Новотроицкое" работает с 8:00. На 13:00 девять человек выразили желание пройти быстрые антигенные тесты", - сказал Педенко.

Он добавил, что каждый, кто пересекает линию разграничения, обязан установить мобильное приложение "Вдома". Снятие контроля в электронном сервисе возможно или после 14 дней самоизоляции, или в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2.

По словам Педенко, если результат будет положительный, то информация будет передана к врачам на той территории, куда направлялся этот человек, далее будет предложено эпидрасследование, обследования и лечения больного.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области для проведения тестирований на определение антигена коронавируса на двух КПВВ," Каланчак "и" Чонгар", на админгранице с ВОТ АР Крым выделили по 500 тест-систем.

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