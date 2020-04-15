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В Минздраве прогнозируют, что коронавирусом в Украине переболеет 80% граждан

Виктор Ляшко Новое время

Смягчения карантина следует ожидать не ранее, чем через 5-7 дней после Пасхи

Около 80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Об этом в интервью НВ рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"80% людей переболеют коронавирусом в легких формах. Многие из них даже не заметят, что они им болели", - рассказал Ляшко.

Также главный государственный санитарный врач отметил, что смягчения карантина следует ожидать не ранее, чем через 5-7 дней после Пасхи.

"Смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина. Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут соблюдать карантин. А после этого будем принимать решение. Если люди начнут массово нарушать все, то у нас может быть огромный всплеск. Средний инкубационный период (коронавируса, - ред.) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", - добавил Ляшко.

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Напомним, в Кабинете министров разворачивается острая дискуссия относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мероприятий из-за коронавируса после 24 апреля.

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