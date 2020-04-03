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На Кабмин подали в суд из-за ограничения работы заведений питания и ТРЦ до 24 апреля

РБК-Украина

Истец просит признать это решение правительства противоправным

В Окружной административный суд города Киева поступил иск предпринимателя из Одесской области к Кабинету министров Украины о противоправности ограничений работы заведений питания. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что истец просит признать противоправными установленные правительством до 24 апреля 2020 года ограничения работы заведений общественного питания и развлекательных центров.

В частности, речь идет о постановлении правительства о запрете субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 года принимать посетителей в заведениях общепита, торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

Истец считает, что принятием оспариваемого постановления Кабинет министров Украины нарушил конституционное право лица на осуществление предпринимательской деятельности.

В настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины расширил перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес на период карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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