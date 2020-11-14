На Хортице археологи нашли уникальное захоронение 2500-летнего скифского воина

Захоронение скифского воина Национальный заповедник " Хортица"

По древним меркам, воин был гигантом, ведь его рост составляет примерно 1,8 метра

На острове Хортица археологи обнаружили уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2500 лет. Об этом сообщает пресс-служба национального заповедника "Хортица".

Как отмечается, воина похоронили в земляной катакомбе, глубиной примерно три метра.

"Наши предки приложили больших усилий, чтобы захоронение защитить от грабителей, потому что вход в катакомбы был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов", - отметили в заповеднике.

По предварительной информации, похороненный воин был гигантом. Его рост составляет примерно 1,8 метра, что является нетипичным по древним меркам. Кроме этого, в захоронении археологи нашли железный нож с костяной рукоятью, останки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

Захоронение скифского воина Национальный заповедник " Хортица"

Захоронение скифского воина Национальный заповедник " Хортица"

"Интересным является то, что над этим захоронением, в древности нашими предками было устроено кромлех – круг из гранитных камней – символ солнца, который известен в культурах многих древних народов", - говорится в сообщении.

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Такие находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским месту, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы и место торговли с греческими купцами.

Напомним, ранее в Чигиринском районе Черкасской области археологи раскопали могильник зарубинецкой культуры и скифское поселение.