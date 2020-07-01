На херсонских арбузах появятся наклейки с QR-кодом с информацией о Херсонщину

По ссылке в коде будет информация о Херсонскую область

Для херсонских арбузов в пределах туристско-контентного проекта "TripMustGoOn" создадут наклейки с QR-кодами. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне рассказал председатель правления ОО "Центр живой истории "Олешье", президент региональной туристической организации "Туризм Херсона" Павел Билецкий, передает Укринформ.

"На ста тысячах арбузов будет размещена маленькая наклейка с QR-кодом, который будет вести на информационный ресурс, где будут рассказывать про нашу область", – отметил Билецкий.

Таким образом, по его словам, арбуз станет "зеленым полосатым послом региона". Жители других областей, которые его приобретут, смогут со своего смартфона "перепрыгнуть" на Херсонщину и узнать о туристические локации.

Инициаторы проекта отмечают, что наклейки будут размещать в партнерстве с местными фермерами.

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