live
Новости » Курьезы Читати новину українською

На херсонских арбузах появятся наклейки с QR-кодом с информацией о Херсонщину

По ссылке в коде будет информация о Херсонскую область

Для херсонских арбузов в пределах туристско-контентного проекта "TripMustGoOn" создадут наклейки с QR-кодами. Об этом во время пресс-конференции в Херсоне рассказал председатель правления ОО "Центр живой истории "Олешье", президент региональной туристической организации "Туризм Херсона" Павел Билецкий, передает Укринформ.

"На ста тысячах арбузов будет размещена маленькая наклейка с QR-кодом, который будет вести на информационный ресурс, где будут рассказывать про нашу область", – отметил Билецкий.

Таким образом, по его словам, арбуз станет "зеленым полосатым послом региона". Жители других областей, которые его приобретут, смогут со своего смартфона "перепрыгнуть" на Херсонщину и узнать о туристические локации.

Инициаторы проекта отмечают, что наклейки будут размещать в партнерстве с местными фермерами.

Новости по теме: Видео дня: В Херсонской области пронесся огромный смерч с градом

Напомним, следователи Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали подпольные цеха по изготовлению контрабандных сигарет, которые затем переправлялись к Европейскому Союзу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ОГП открыл производство по факту экоцида, который привел к наводнениям на западе Подозрение Януковичу и двум экс-министрам обороны: Зачем Генпрокуратуре нужны заочные расследования Украина получила транш от ЕС, Порошенко сообщили о подозрении, а Зеленского оштрафовали за кофе: Главное за 10 июня Кузьмин: Подозрение Порошенко в "подстрекательстве начальника разведки к превышению власти" — скверная пародия на правосудие
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Новая партия Клитиной? Заявления Третьяковой. Займы для Украины | Детали дня | 30.06.20
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг
Надежда Савченко | Ток-шоу
Нападения на активистов. Перевыборы. Политика Саакашвили | Ток-шоу