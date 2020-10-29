На Хэллоуин украинцы смогут увидеть "голубую" Луну

"Голубая" Луна Фото из открытых источников

Редкое явление в Украине можно будет наблюдать утром 31 октября

Ночью 31 октября на небе можно будет увидеть "голубую" Луну, которой называют второе полнолуние. Об этом сообщает Правительственный курьер.

Отмечается, что обычно бывает 12 полных лун в год, но в 2020 году таких явлений в целом будет 13. В частности, в эту субботу, 31 октября, в 5:49 появится повторная фаза полнолуния за последний календарный месяц.

При этом специалисты рекомендуют использовать бинокль или телескоп, чтобы рассмотреть кратеры в западной части Луны в пятницу или в восточной в субботу. Известно, что в самой полной фазе светило смогут разглядеть лишь жители Восточной Европы, Ближнего Востока и Восточной Африки.

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После заката "голубая" Луна расположится в 4 градусах к юго-востоку от Марса – достаточно близко, чтобы можно было наблюдать эти небесные тела вместе с помощью бинокля.

Как сообщают специалисты, Луну, которая взойдет над Землей 31 октября, называют "голубой", но ее цвет останется прежним. Однако иногда спутник Земли действительно может принимать легкий синий оттенок, поскольку он обусловлен оптическим эффектом. Чаще всего такой оттенок можно увидеть во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо. Однако "голубая" Луна является относительно редким явлением, поскольку в среднем она появляется каждые 2,4 года. Последний раз такое явление можно было увидеть в январе и марте 2018 года.

Кроме того, 31 октября на небе можно увидеть и другое астрономическое явление – мини-луну. В это время спутник удалится от Земли на максимальное расстояние, поэтому светило будет выглядеть самым маленьким в году.

Также уже в конце следующего месяца, 30 ноября, жители Земли станут свидетелями лунного затмения, которое будет последним в 2020 году.

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Напомним, недавно NASA подписало соглашение с семью странами о добыче ископаемых на Луне. Предполагается, что это станет самой широкой и самой разнообразной международной программой исследования космоса человеком в истории.