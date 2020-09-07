На границе Украины со Словакией образовалась очередь из 200 грузовиков

Накопление автомобилей фиксируют вблизи Ужгорода

Украинская граница Фото из открытых источников

На словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" вышел из строя сканер, из-за чего с украинской стороны границы в Ужгороде стоит около 200 фур. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни Гостаможслужбы в Фейсбук.

Отмечается, что согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, которые следуют на территорию Словакии с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне. "Сейчас в пункте пропуска таможенными органами Словакии используется мобильная сканирующая установка, которая имеет очень малую пропускную способность", – написали в украинском ведомстве.

Сейчас сроки завершения ремонта стационарной системы неизвестны. В закарпатской таможне сообщили, что все больше грузовиков накапливается перед пунктом пропуска с украинской стороны, где отсутствуют сервисная зона и элементарные санитарно-бытовые условия для водителей, что вызывает нарекания и жалобы перевозчиков.

В то же время, многим водителям приходится выбирать именно словацкое направление для попадания в Европу, поскольку разрешения для проезда тяжеловесного транспорта по территории Польши отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что после введения Венгрией дополнительных мер контроля на украинско-венгерской границе возникли очереди из сотен автомобилей. Тогда венгерская сторона ввела дополнительный контроль с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.