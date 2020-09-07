На границе Украины со Словакией образовалась очередь из 200 грузовиков
Накопление автомобилей фиксируют вблизи Ужгорода
На словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" вышел из строя сканер, из-за чего с украинской стороны границы в Ужгороде стоит около 200 фур. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни Гостаможслужбы в Фейсбук.
Отмечается, что согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, которые следуют на территорию Словакии с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне. "Сейчас в пункте пропуска таможенными органами Словакии используется мобильная сканирующая установка, которая имеет очень малую пропускную способность", – написали в украинском ведомстве.
Сейчас сроки завершения ремонта стационарной системы неизвестны. В закарпатской таможне сообщили, что все больше грузовиков накапливается перед пунктом пропуска с украинской стороны, где отсутствуют сервисная зона и элементарные санитарно-бытовые условия для водителей, что вызывает нарекания и жалобы перевозчиков.
В то же время, многим водителям приходится выбирать именно словацкое направление для попадания в Европу, поскольку разрешения для проезда тяжеловесного транспорта по территории Польши отсутствуют.
Ранее сообщалось, что после введения Венгрией дополнительных мер контроля на украинско-венгерской границе возникли очереди из сотен автомобилей. Тогда венгерская сторона ввела дополнительный контроль с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.