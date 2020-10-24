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На границе Украины с Румынией в течение трех дней обнаружили 20 человек с фейковыми ПЦР-тестами, - ГПСУ

Фото из открытых источников

Выявленных нарушителей передали правоохранителям

На границе Украины с Румынией в течение трех дней обнаружили 20 граждан, которые предъявили поддельные справки результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничники "поймали" 20 человек только в период с 22 по 24 октября в пункте пропуска "Порубное", когда оформляли въезд лиц в Украину. Всех предъявителей ложных справок, которые являются гражданами Украины, передали представителям Национальной полиции.

Напомним, недавно власти Румынии приняли решение о прекращении авиационного сообщения с Украиной из-за ситуации вокруг распространения коронавирус. Такое ограничение применили к странам желтой зоны.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной и зеленой зон из-за пандемии COVID-19. "Красный" список стран увеличился на семь стран и теперь содержит 51 государство, среди которых добавились Польша, Грузия и Хорватия.

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