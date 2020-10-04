live
Новости » Общество Читати новину українською

На границе Украины и Венгрии образовалась очередь из почти 400 автомобилей, – ГПСУ

Большинство транспортных средств стоят на пункте " Лужанка"

Иллюстративное фото

 ГПСУ

На контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией образовались очереди из сотен автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Фейсбук.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 4 октября 345 транспортных средств стоят на контрольно-пропускном пункте "Лужанка". При этом 40 автомобилей, ожидающих пропуск, пограничники насчитали перед КПП "Тиса".

Напомним, недавно на границе с Венгрией и Словакией образовались очереди из грузовиков, которые пытались выехать из Украины. Одной из причин появления проблемы называли запрет на въезд для украинцев на территорию Венгрии при сохранении транзита.

Новости по теме: Зеленский поручил правительству решить вопрос автомобильных очередей в пунктах пропуска на западной границе

Ранее сообщалось, что на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 200 грузовиков. Тогда было известно о накоплении транспорта перед пунктом пропуска с украинской стороны, где отсутствуют сервисная зона и санитарно-бытовые условия для водителей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Гривня продолжает свое пике: Курсы валют от НБУ Доступная ипотека для украинцев: Нацбанк назвал условия Гривня снова поползла вниз: Курсы валют от НБУ Гривня немного укрепилась к доллару: Курсы валют от НБУ
Loading...

программы канала ZIK

Луганщина в огне. Новые версии падения Ан-26. Рада ушла на карантин | Детали недели | 03.10.20
Петр Симоненко | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Местные выборы. Трагедия Ан-26. Языковой вопрос |
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |