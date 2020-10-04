На границе Украины и Венгрии образовалась очередь из почти 400 автомобилей, – ГПСУ
Большинство транспортных средств стоят на пункте " Лужанка"
На контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией образовались очереди из сотен автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Фейсбук.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 4 октября 345 транспортных средств стоят на контрольно-пропускном пункте "Лужанка". При этом 40 автомобилей, ожидающих пропуск, пограничники насчитали перед КПП "Тиса".
Напомним, недавно на границе с Венгрией и Словакией образовались очереди из грузовиков, которые пытались выехать из Украины. Одной из причин появления проблемы называли запрет на въезд для украинцев на территорию Венгрии при сохранении транзита.
Ранее сообщалось, что на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 200 грузовиков. Тогда было известно о накоплении транспорта перед пунктом пропуска с украинской стороны, где отсутствуют сервисная зона и санитарно-бытовые условия для водителей.