На границе Украины и Венгрии образовалась очередь из почти 400 автомобилей, – ГПСУ

Большинство транспортных средств стоят на пункте " Лужанка"

Иллюстративное фото ГПСУ

На контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией образовались очереди из сотен автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Фейсбук.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 4 октября 345 транспортных средств стоят на контрольно-пропускном пункте "Лужанка". При этом 40 автомобилей, ожидающих пропуск, пограничники насчитали перед КПП "Тиса".

Напомним, недавно на границе с Венгрией и Словакией образовались очереди из грузовиков, которые пытались выехать из Украины. Одной из причин появления проблемы называли запрет на въезд для украинцев на территорию Венгрии при сохранении транзита.

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Ранее сообщалось, что на границе Украины со Словакией образовалась очередь из 200 грузовиков. Тогда было известно о накоплении транспорта перед пунктом пропуска с украинской стороны, где отсутствуют сервисная зона и санитарно-бытовые условия для водителей.