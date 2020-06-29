На границе с Венгрией заработали четыре пункта пропуска, - ГПСУ

Пункт пропуска на границе с Венгрией Государственная пограничная служба

Также пограничники объяснили условия кратковременного и транзитного проезда

С понедельника, 29 июня, полностью возобновили работу четыре пункта пропуска на украинско-венгерской границе. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Сегодня, 29 июня, с 1:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты пропуска: "Вилок – Тисабеч", "Лужанка – Берегшурань", "Косино – Барабаш" и "Дзвонковое – Лонья", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пограничники рассказали, что по состоянию на 08:00 эти пункты пропуска уже пересекло 625 человек, в том числе 185 – на въезд в Украину и 440 – на выезд с Украины.

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Также в ГПСУ напомнили украинцам, которые планируют поездку в Венгрию на короткий срок, что на карантин не отправляют граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Относительно транзита через Венгрию, то такой проезд разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Кроме этого, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, накануне стало известно, что ряд стран Европы могут повторно закрыть границы в случае стремительного распространения коронавирусной болезни COVID-19.