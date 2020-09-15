На границе между Беларусью и Украиной застряли 700 хасидов, из них около сотни – несовершеннолетние

Встреча пограничников с хасидами ГНСУ

На границе усилили меры безопасности

На границе между Беларусью и Украиной застряли 700 хасидов, которые пытаются попасть в Украину, в Умань, на празднование Рош ха-Шана, из них около сотни – несовершеннолетние.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK сообщила корреспондентка Алла Жизневская, которая сегодня находится в селе Новые Яриловичи Черниговской области, неподалеку от украинско-белорусской границы, где в буферной зоне сейчас находятся паломники.

"Они находятся на самой проезжей части, из-за чего ограничено движение через этот пропускной пункт... По телефону нам сообщили, что хасидов там примерно 700, среди них до 100 человек - это дети, не достигшие 18 лет. Нам также подтвердили в Госпогранслужбе, что хасиды не голодные, их напоили и накормили. Здесь помогли и пограничники, и общины, их коллеги", – отметила Алла Жизневская.

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Корреспондент добавила, что возле пункта пропуска усилены меры безопасности, дежурят около двухсот правоохранителей и нацгвардейцев.

Напомним, недавно в Умани Черкасской области у шести хасидов-паломников обнаружили заражение коронавирусом.

Впоследствии стало известно, что для паломников, которые больны коронавирусом COVID-19 в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь, а для контактных лиц – изолятор.