На границах с Польшей и Венгрией выстроились очереди из более 300 автомобилей

Очереди на границах образовались в направлении Польши и Венгрии Фото из открытых источников

Больше всего желающих выехать за границу на ЧП "Шегини"

На украинских границах с Польшей и Венгрией на некоторых пунктах пропуска образовались очереди из более 300 авто. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница на своей странице в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 12: 00, наибольшее скопление из автомобилей зафиксировали на пункте пропуска в Польшу. В частности, на "Шегине" – 180 авто, а на "Краковце" и "Грушеве" в ожидании остаются по 40.

При этом добавляется, что на границе с Венгрией на ПП "Тиса" на проверку и дальнейший выезд за границу выстроилась очередь в 45 транспортных средств.

Впрочем, на остальных пунктах ситуация остается стабильной.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за снегопадов на Львовщине, Ровенщине, в Одесской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях образовались пробки. В некоторых регионах страны перекрыли движение трасс и не впускают грузовики.