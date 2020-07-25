На Говерле-за непогоды застряла группа туристов с детьми
Эвакуацию путешественников начали спасательные службы
В Карпатах на горе Говерла из-за непогоды застряла группа туристов с малолетними детьми в возрасте от полутора до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, спасатели получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. Отмечается, что в Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи.
В связи с этим к месту их пребывания было направлено четверо спасателей и две единицы техники от горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.
В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами и начала сопровождать шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеболотоходом "Богун" будет доставлено в село Лазещина. Другим членам группы спасатели помогут спуститься с горы пешком.
Напомним, ранее в Одесской области отдыхающие на пустынном пляже попали в песчаную бурю. Отмечается, что непогода внезапно накрыла пляж, в результате чего отдыхающим и родителям с маленькими детьми пришлось бежать от бури, у людей во время этого летели коробки и стулья.