На Говерле-за непогоды застряла группа туристов с детьми

Карпаты ГСЧС

Эвакуацию путешественников начали спасательные службы

В Карпатах на горе Говерла из-за непогоды застряла группа туристов с малолетними детьми в возрасте от полутора до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, спасатели получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. Отмечается, что в Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи.

В связи с этим к месту их пребывания было направлено четверо спасателей и две единицы техники от горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина.

Женщин и детей эвакуируют транспортом ГСЧС

В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами и начала сопровождать шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеболотоходом "Богун" будет доставлено в село Лазещина. Другим членам группы спасатели помогут спуститься с горы пешком.

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Напомним, ранее в Одесской области отдыхающие на пустынном пляже попали в песчаную бурю. Отмечается, что непогода внезапно накрыла пляж, в результате чего отдыхающим и родителям с маленькими детьми пришлось бежать от бури, у людей во время этого летели коробки и стулья.