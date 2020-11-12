На фестивале православного кино "Покров" покажут фильм о Ломаченко и Усике

Фестиваль православного кино "Покров" Фото из открытых источников

Стартовал XVIII Международный фестиваль православного кино "Покров", он проходит в онлайн-формате. Церемония открытия транслируется из студий в Киеве и Москве. Посмотреть ее можно на канале "Спас" и в Интернет. Тема фестиваля "Не бойся, только веруй". В основном конкурсе фестиваля принимают участие 68 фильмов из семи стран: Украины, России, Израиля, Франции, Беларуси, Армении и Сербии. Об этом пишет "Апостроф".

В течение девяти дней все фильмы будут на сайте кинофестиваля. Для свободного просмотра они будут активны с 13 по 21 ноября.

Фильмом открытия фестиваля станет документальный фильм режиссёра инока Иллариона (Моисеева) "Здравствуй, брат! Христос воскресе!", который рассказывает о вере, дружбе, патриотизме украинских боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика.

В своем приветственном слове президент фестиваля "Покров" народный депутат Андрей Деркач подчеркнул, что несмотря на сложности, созданные коронавирусом, жизнь и творчество продолжаются.

"Не устаю говорить слова благодарности всем, кто делает православное кино. Зачастую – это фильмы-переживания, заставляющие по-новому взглянуть на жизнь, переоценить свои поступки и мысли. Все в жизни начинается с веры и силы мысли. Если каждый из нас будет заботиться о других, то мы перейдём с пути страдания на путь света, избавимся от коронавируса и других проблем. Если мы будем думать об объединении, в мире все наладится само собой. Нам надо исправить только свои мысли", - сказал Деркач.

Руководитель проекта Архиепископ Обуховский Иона прокомментировал тему фестиваля: "Слова "Не бойся" часто встречаются в Евангелии. Это одна из самых распространенных фраз Христа в Евангелии – "Не бойся!". Сейчас, когда масса поводов для страхов, для переживаний, мы, верующие во Христа люди, должны понимать: Не бойся, Христос с тобой, Христос ведет тебя, принимай от Него все то, что Он дает тебе на твоем пути", – сказал Иона.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) обратился к зрителям с приветственным словом: "Пусть те фильмы, которые мы будем смотреть, помогут нам углубить наше восприятие православной веры и окружающего мира. Пусть они помогут нам стать добрее, стать ближе ко Христу, научиться исполнению Его заповедей", – отметил Иларион.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел подчеркнул необходимость единства: "Мы неразделимы и нам нечего делить. У нас одна история, один покров Божией Матери, у нас должно быть все одно. Мы не должны делить Бога, мы не должны делить историю, мы должны видеть в друг друге брата, образ Христов", – сказал Павел.

Режиссер Николай Досталь, обладатель гран-при фестиваля "Покров"-2016 отметил, что вера должна объединять: "Правильно говорят, что вера должна объединять, православие, поэтому мы должны показывать пример враждующим элементам, что надо общаться, дружить, находить контакт", – отметил Досталь.

Международный кинофестиваль православного кино "Покров" проводится с 2003 года, когда он был проведен по благословлению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Сегодня фестиваль проходит под благословлением Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Кинофестиваль проходит ежегодно с целью популяризации фильмов христианского содержания. Президент кинофестиваля – народный депутат Украины Андрей Деркач. В этом году фестиваль "Покров" впервые проходит в онлайн-формате.