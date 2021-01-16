На дорогах Украины гололедица: Водителей предупредили об опасности

Flickr

В некоторых регионах страны выпало до 5 см снега

На дорогах Украины местами гололедица из-за снегопадов и сильных морозов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра 16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый). Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы "Укравтодора", по состоянию на 6 часов утра 16 января снег выпал в северных, западных регионах, а также Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Там зафиксировали слой снега от 3 до 5 см, а температура воздуха опустилась от -8 до -18 градусов мороза.

"Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое и местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах возникают снежные переметы, в остальных областях сухо. На перевальных участках дорог небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 1-3 см. Температура воздуха - 11-16°С. Состояние покрытия местами мокрое", - отметили в "Укравтодоре".

При этом добавляется, что сейчас в областях со снегопадами специалисты обеспечивают беспрепятственное движение транспорта: чистят дороги и обрабатывают их противогололедными средствами.

"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - отметили в "Укравтодоре".

Новости по теме: В Карпатах выпало полметра снега: Непогода продлится еще два дня

Ранее сообщалось, что морозы в Украине будут держаться до 19 января. Местами столбик термометра опустится до -21 градуса.