На дорогах туман и гололедица: Водителей призвали быть осторожными

Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах и тумане Фото из открытых источников

Специалисты обрабатывают покрытие специальными материалами

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" предупреждает украинских водителей об опасности на дорогах из-за гололеда и плохой видимости, вызванной туманом. Об этом сообщает его пресс-служба.

"По состоянию на 06-00 час. 03.02.2021 г., местами снег в Закарпатской области (снежного покрова 2-6 см); дожди в Волынской и Львовской областях; туман в большинстве областей. Температура воздуха на западе и севере -6+1°С, в центре -1+0°С, на юго-востоке -2+6°С", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Николаевщине дороги частично заснеженные, а в других областях страны мокрое покрытие.

При этом добавляется, что проезд транспорта обеспечен также и на перевальных участках дорог. В частности, на Абранском, Ужоцком, Торунском и Латирском перевалах Закарпатской области идет небольшой снег, однако, он быстро тает.

Кроме этого, на дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Однако, проезд транспорта обеспечивается.

"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега", - заверили в "Укравтодоре".

Сейчас во избежание непогоды на дорогах Украины работает 275 единиц техники и 372 рабочих.

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Ранее сообщалось, что в стране в западных, центральных и северных регионах ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем местами будет достигать до + 10 градусов, однако ночью синоптики прогнозируют заморозки.