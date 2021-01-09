На Донбассе за сутки НВФ девять раз нарушили "режим тишины", – штаб ООС

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Противник открыл огонь в сторону рабочей бригады, которая занималась ремонтом водопровода

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 января, в зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских военных вблизи Водяного на Приазовье. В частности, НВФ применяли минометы 120-го калибра, автоматические станковые противотанковые и подствольные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник несколько раз вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки было использовано такое же вооружение.

В то же время неподалеку Южного незаконные вооруженные формирования дважды нарушили "режим тишины", открыв провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая занималась восстановлением водоснабжения на участке водопровода "Горловка–Торецк". В связи с этим рабочих немедленно вывели из района обстрела, а ремонт прекращен.

О фактах нарушения мирных договоренностей сообщили представители ОБСЕ. Из-за обстрелов украинские защитники открывали ответный огонь. К счастью, среди военных ООС боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 9 января, на Донбассе наблюдается тишина, а нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, недавно в Донецкой области произошла авария на водогоне, из-за чего без воды остались десятки тысяч человек в пяти населенных пунктах. В целом водоснабжение прекратилось в городах Торецк, Железное, пгт Северное, Южное, а также частично в пгт Щербиновка.