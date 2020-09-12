На Донбассе в течение суток сохранялась "тишина"

На Донбассе в течение 11 сентября обстрелов зафиксировано не было Фото из открытых источников

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано не было

На Донбассе за прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ, со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Также с начала этих суток, 12 сентября, режим прекращения огня по всей линии разграничения соблюдается.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в пресс-центре штаба.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил в прифронтовых районах украинские саперы разминировали более 10 гектаров территории. Всего с начала проведения ООС пиротехники обследовали 8267 гектаров территории и 23 гектара акватории. В результате было изъято и обезврежено 48 366 взрывчатых предметов.

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Также на подконтрольных территориях спасатели продолжили восстанавливать поврежденные обстрелами дома. Так, за прошедшие сутки завершено восстановление 10 домов. Однако, по состоянию на утро субботы еще на 33 объектах работы продолжаются.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими защитниками. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - отметили в штабе ООС.

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Напомним, перед этим, 10 сентября, представители незаконных вооруженных формирований три раза нарушили договоренности о прекращении огня и обстреляли позиции украинских войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ