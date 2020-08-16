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На Донбассе в течение суток не было нарушений "режима тишины", – штаб ООС

Потерь и ранений среди украинских военных нет

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 15 августа, на линии разграничения не зафиксировано никаких нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что среди украинских военных боевых потерь и раненых нет. В то же время, в штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой, а украинские военнослужащие соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны противника.

С начала текущих суток, 16 августа, на линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в течение суток 14 августа на линии разграничения зафиксировали 4 нарушения мирных договоренностей со стороны НЗФ. Тогда огневую активность противника из стрелкового оружия дважды задокументировали вблизи Авдеевки.

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Также в тот день военные выявили факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вильный с направления временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское с направления неподконтрольной Широкой Балки.

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