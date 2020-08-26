На Донбассе в "серой зоне" мошенники выманивают деньги за приложение "Дій вдома"

Злоумышленники приезжают с временно оккупированных территорий и выискивают доверчивых людей

КПВВ на Донбассе Фото из открытых источников

На Донбассе вблизи КПВВ мошенники под видом "волонтеров" навязывают свои услуги по установке мобильного приложения "Дій вдома". Об этом сообщила прессслужба ГПСУ Украины.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования пропускают этих лиц в так называемую "серую зону" под видом людей, которые следуют через линию разграничения. При этом карантинные ограничения, введенные НЗФ, не распространяются на этих аферистов, поэтому они беспрепятственно возвращаются к временно оккупированной территории.

Именно в "серой зоне" мошенники неподалеку блокпоста противника выискивают доверчивых людей. Они за деньги устанавливают приложение "Дій вдома", которое нужно для попадания на подконтрольную Украине Донбассу.

В ГПСУ отмечают, что все процедуры контроля бесплатны, а пограничники в контрольном пункте всегда готовы помочь гражданам, у которых возникли проблемы с установкой приложения.

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Напомним, сегодня, 26 августа, стало известно, что Украина снова откроет пункты пропуска с оккупированным Крымом. С полуночи субботы, 29 августа, завершается действие распоряжения Кабмина о временном прекращении работы пунктов пропуска на админгранице с полуостровом.