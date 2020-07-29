На Донбассе три дня нет погибших и раненых, - ООС

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Сегодня, 29 июля, НВФ один раз нарушили режим прекращения воню

От начала полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля, не было ни одного погибшего или раненого украинского военнослужащего. Об этом сообщил представитель командования Объединенных сил Василий Лабай во время вечерней сводки ООС.

По его словам, с начала суток, 29 июля, зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны противника вблизи населенного пункта Новолуганськое. Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Как отмечается, потерь и раненых в результате выстрела, нет.

"Офицеры гражданско-военного сотрудничества доставили и передали благотворительную помощь от волонтеров детском дошкольном учреждения и малообеспеченным семьям Чермалика, что на Приазовье, а военнослужащие приняли участие в подготовке мемориала Воинам АТО ко Дню освобождения Авдеевки", - добавил Лабай.

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Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что в зоне проведения Операции о’объединенных сил ситуация остается стабильно контролируемой. По его словам, единичные случаи обстрелов не несут системного характера.