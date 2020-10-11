На Донбассе состоятся выборы в районные советы, - представитель ЦИК

Выборы в районные советы состоятся и в тех общинах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов

Выборы в районные советы состоятся по всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, где отменены выборы других органов местного самоуправления. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил представитель Центральной избирательной комиссии Юрий Мирошниченко.

По его словам, вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуссия".

"Но все же ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районы. И другим способом мы не могли действовать. Поэтому люди выберут себе в том числе районные советы", – отметил он.

Как отмечается, выборы в районные советы состоятся и в тех общинах, где отменены выборы городских, сельских и поселковых советов.

"Те 18 территориальных общин, которые в Донецкой и Луганской областях не смогут себе избрать локальные советы и своих мэров в территориальных общинах (вы знаете, что по информации, которую предоставили военно-гражданские администрации, в восьми территориальных общинах в Луганской области и в 10-х в Донецкой области не состоятся выборы в территориальных общин по вопросам безопасности, по причинам безопасности), но районные советы будут на всей контролируемой Украиной территории сформированы, в том числе и в Донецкой, и в Луганской областях", – пояснил Мирошниченко.

Напомним, в августе ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. В частности, речь идет о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объяснял, что проведение местных выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирования всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

Отметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.