На Донбассе сегодня сохраняется "тишина", – штаб ООС

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Ни одного нарушения режима прекращения огня не зафиксировано

На Донбассе в течение текущих суток, 2 января, не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня на линии разграничения наблюдалась тишина. При этом обстановка и в дальнейшем контролируется украинскими военнослужащими.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, саперы ГСЧС сегодня разминировали почти 2 гектара территории, а также передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, в течение 1 января на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня применив гранатометы, минометы и стрелковое оружие. "Режим тишины" был нарушен возле Авдеевки, Яковлевки, Водяного, Павлополя и Новолуганского.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, комментируя ситуацию с решением конфликта на Донбассе, заявил, что было бы проще для украинских военных, если бы дали команду "вперед". По его словам, сейчас возникает единственный вопрос, Готовы ли украинцы к активной фазе на востоке.