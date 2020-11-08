На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного нарушения перемирия, – штаб ООС
Среди украинских защитников потерь и ранений нет
С начала текущих суток, 8 ноября, на Донбассе на зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.
Отмечается, что среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.
В то же время в районе проведения ООС работают и другие составляющие сил обороны. В частности, саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории на линии разграничения и передали на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.
Как сообщают в штабе, украинские защитники готовы к мгновенному реагированию на любые провокационные действия со стороны противника.
Напомним, за прошедшие сутки, 7 ноября, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим тишины. Тогда украинские военные оружие в ответ не применяли.
Ранее сообщалось, что в Луганской области погиб 20-летний десантник. Как отметили в ТКГ по Донбассу, причина смерти не боевая, по предварительным данным, это самоубийство.