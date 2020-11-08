На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного нарушения перемирия, – штаб ООС

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Среди украинских защитников потерь и ранений нет

С начала текущих суток, 8 ноября, на Донбассе на зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

В то же время в районе проведения ООС работают и другие составляющие сил обороны. В частности, саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории на линии разграничения и передали на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.

Как сообщают в штабе, украинские защитники готовы к мгновенному реагированию на любые провокационные действия со стороны противника.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 ноября, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим тишины. Тогда украинские военные оружие в ответ не применяли.

Ранее сообщалось, что в Луганской области погиб 20-летний десантник. Как отметили в ТКГ по Донбассу, причина смерти не боевая, по предварительным данным, это самоубийство.